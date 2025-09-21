Progetto "Francesco a Gubbio". Comitato a Roma per il programma

Rilanciare, valorizzare e custodire nel tempo l’identità francescana di Gubbio. Questi gli obiettivi del Comitato cittadino permanente "Francesco a Gubbio", nato dalla collaborazione tra Comune di Gubbio, Chiesa Eugubina e Famiglia francescana in occasione dell’ottavo centenario della morte del Santo Poverello e presentato nella sede della Radio Vaticana a Roma. Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci, il vescovo di Gubbio Luciano Paolucci Bedini, la docente dell’UniStra di Perugia e storica dell’arte Cristina Galassi, il presidente e A.D. di Opera Laboratori Firenze Giuseppe Costa, il vicario generale della diocesi di Gubbio don Mirko Orsini e l’assessore alla Cultura del Comune di Gubbio Paola Salciarini.

"Non celebriamo solo un anniversario", ha commentato il sindaco Fiorucci. "Costruiamo oggi un nuovo patto tra Gubbio e il messaggio di Francesco: pace, fraternità, custodia del creato. Gubbio è la seconda patria di San Francesco: qui il Santo ha concretizzato la sua scelta più importante, indossando il saio. La nostra città è stata una tappa fondamentale del suo percorso spirituale e vogliamo valorizzare tutti gli aspetti che lo hanno caratterizzato".

Per celebrare questa ricorrenza è stato esposto un ricco programma di eventi, convegni, mostre, spettacoli teatrali, percorsi liturgici, cammini spirituali e iniziative comunitarie. Tra i primi appuntamenti annunciati, la mostra "Francesco e frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro", curata dalla professoressa Cristina Galassi e da Ettore Sannipoli, che sarà inaugurata il prossimo 26 settembre a Gubbio. "Si tratta di una mostra mai organizzata prima, perché per la prima volta si pone l’attenzione sul tema dell’incontro del Santo con il lupo. Oltre 250 opere raccontano come gli artisti, nel corso dei secoli, abbiano interpretato i Fioretti".

L’assessore alla Cultura Paola Salciarini ha annunciato infine il calendario degli eventi culturali e formativi: "Dal teatro alla musica, dalla scuola alla cittadinanza attiva: sono coinvolte associazioni, compagnie teatrali, musicisti, storici, storici dell’arte, allevatori di lupi, amanti del trekking e molti altri perché vogliamo che il messaggio francescano sia davvero declinato a 360 gradi".

Federico Minelli