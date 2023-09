Anche i dipendenti partecipano agli utili. La rivoluzione dei profitti passa alla Cmc

CITTA’ DI CASTELLO

La Cmc di Città di Castello è la prima azienda in Italia a lanciare un programma di partecipazione agli utili dei dipendenti. L’iniziativa è possibile grazie al fondo Kkr che nel 2020 ha acquisito il 70% del capitale di Cmc (il restante 30% è della famiglia Ponti che ha mantenuto la guida). A margine dei primi tre anni i risultati sono stati ottimi: più che raddoppiato il suo fatturato (da 70 a 150 milioni di euro circa) e il numero di dipendenti (da 200 a 600), affermando il ruolo leader nel settore del packaging on-demand (tra i clienti fidelizzati Amazon). I lavoratori hanno avuto un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi ed è per questo che è stato attivato il programma "Shared Success", letteralmente la condivisione del successo, unico nel suo genere per le società italiane. In pratica quando Kkr cederà ad altri le quote della società, parte del ricavato andrà a tutti e 600 i dipendenti ai quali verrà riconosciuto un super bonus in base alla crescita aziendale. Un programma di partecipazione agli utili che riconosce l’impatto positivo che i lavoratori hanno sull’azienda e sulle comunità locali.

In soldoni: più cresce l’impresa più i dipendenti guadagnano. Francesco Ponti, Ceo di Cmc: "La nostra è un’azienda incentrata sulle persone che sono la spina dorsale del nostro business. Il programma si basa su un concetto molto semplice: se le persone hanno successo, anche l’azienda ha successo. Prevediamo che questo programma determinerà un’ulteriore accelerazione della nostra espansione". Nel frattempo si è consolidata anche la presenza sulla scena internazionale, espandendosi in Germania, Francia e nel Regno Unito, oltre che ampliando le strutture nel Nord America con un nuovo centro vendita, assistenza e formazione.

Il direttore del fondo Global Impact di Kkr Pedro Godinho Ramos ha aggiunto: "Quando investi nelle persone, i risultati positivi sono assicurati. Riteniamo che questa azienda possa generare un impatto concreto a livello mondiale, proponendo soluzioni innovative capaci di risolvere le attuali criticità del packaging". Tra le principali partnership di Cmc anche Amazon Climate Pledge Fund, un programma di investimenti di venture capital da 2 miliardi di dollari che ha investito nell’azienda tifernate per supportare lo sviluppo di tecnologie e servizi legati alla sostenibilità che aiuteranno Amazon a raggiungere il proprio obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di CO 2.