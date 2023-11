Anche i Dem umbri in piazza a Roma: si muovono quindici pullman

"Per un futuro più giusto" anche il Pd dell’Umbria si mobilita. Saranno infatti una quindicina i bus che partiranno da tutte le aree della regione per raggiungere Piazza del Popolo, dove sabato prossimo, l’11 novembre, alle 14, il Partito democratico ha organizzato una manifestazione di piazza "per mettere al centro i temi per il Paese e per la costruzione di un’alternativa al governo delle destre. Per la prima volta dopo anni – afferma il segretario regionale dei dem Tommaso Bori – il Pd torna ad animare le piazze. E lo fa per sostenere la lotta alle disuguaglianze, per combattere le nuove povertà, per fermare il disastro ambientale e frenare il cambiamento climatico con soluzioni innovative, per un lavoro che significhi dignità, per il salario minimo". In piazza, inoltre, il "Pd Umbria porterà un tema specifico, che sarà il tema del nostro striscione – ha aggiunto Bori –. Porteremo il nostro contributo sul diritto alla salute, sapendo che non c’è diritto alla salute senza sanità pubblica".