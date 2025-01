Anche Elena Radonicich a San Francesco al Prato con “A futura memoria“

Ci sarà anche Elena Radonicich (nella foto) tra i protagonisti della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti: l’attrice, apprezzata per i suoi tanti ruoli al cinema e in teatro sarà all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia sabato 8 marzo alle 21 con lo spettacolo “A futura memoria”, omaggio ad Anna Politkovskaja, coraggiosa giornalista russa che nel 2006 ha pagato con la propria vita la propria ricerca di verità, libertà e giustizia. Elena Radonicich proporrà una scelta di testi scritti dalla giornalista, dando voce, corpo e vita alle sue idee con letture alternate alle musiche di compositori che il regime stalinista censurò in nome dell’accusa di “formalismo”, come Šhostakovičh, Khachaturian e Ljatošyns’kyj.

Ad accompagnare musicalmente l’attrice saranno l’ideatore dello spettacolo e primo violino Valentino Corvino e l’Iris Ensemble, un quartetto d’archi interamente femminile. La scelta dei testi e l’adattamento sono di Lucia La Gatta, la voce registrata di Matteo Alì.

Prevendite dei biglietti su circuiti TicketItalia e TicketOne.