“Amores“ alla ’prima’ del PalaTerni

TERNI Ieri sera al PalaTerni è andato in scena “Amores“, primo spettacolo del cartello di Umbria Forum e presentato in mattinata (foto). Ramona Morelli, direttore responsabile di Umbria Forum: "’Amores’ è una rappresentazione creata in esclusiva per celebrare l’ occasione. In primo luogo, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al direttore artistico Daniele Cipriani che ha reso possibile la realizzazione di questa serie di quadri dedicati all’amore, attraverso la danza, la musica, il teatro e lo sport". " Il cast di Amores – ha aggiunto Morelli – ha portato in città duecento persone, questo è solo il primo esempio di quello che rappresenterà Umbria Forum per lo sviluppo di Terni e della regione, in termini di ricaduta economica e mediatica. Vorrei ringraziare in modo particolare tutto il cast che con il suo impegno e talento ha trasformato un sogno in realtà". Quaranta gli allievi delle scuole di danza ternane che hanno preso parte allo spettacolo. Amores ha potuto vantare artisti d’eccezione come Eleonora Abbagnato, già Étoile dell’Opéra di Parigi, oggi direttrice del corpo di ballo e della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma; Sergio Bernal, una leggenda del balletto spagnolo, considerato il Re del flamenco, già primo ballerino del Balletto nazionale di Spagna; Tosca, cantante di grandissimo talento, accompagnata dai suoi musicisti Giovanna Famulari, Massimo De Lorenzi.