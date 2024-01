Amore e guerra nel romanzo di Mathilde Bonetti

ORVIETO Può la forza dell’amore emergere in un contesto drammatico come quello della seconda guerra mondiale? Può continuare a caratterizzare gli uomini in un periodo di tanta brutale violenza quando la follia nazista sconvolgeva le vite di milioni di persone? È ciò di cui si parlerà domani alle 17 nella biblioteca comunale alla presentazione del romanzo storico “Cieli di piombo“ di Mathilde Bonetti , giovane e prolifica scrittrice che ha al suo attivo oltre ottanta romanzi. Mathilde ha saputo coniugare fatti storici, magistralmente raccontati, con le vicende personali dei protagonisti all’ombra delle devastazioni della guerra, in uno dei periodi più bui della storia europea, iniziato proprio nel 1939. Questo costituisce il contesto entro il quale uomini e donne, pur nelle differenze ideologiche, si scoprono più simili di quanto potessero immaginare. L’evento è una iniziativa della Fidapa di Orvieto insieme alla fondazione per il Centro studi città e L’Isao , l’Istituto storico artistico orvietano.