“Amici“, sfuma il sogno di Niccolò Filippucci . Il cantante di Corciano eliminato in semifinale

Si è fermata a un passo dalla finale, l’avventura di Niccolò Filippucci (nella foto) ad “Amici“, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5: nel talent show più seguito della televisione italiana, il cantante diciottenne di Corciano è stato infatti eliminato clamorosamente, tra l’indignazione dei social, nella semifinale che si è tenuta sabato sera. "Non sono stato abbastanza bravo", ha commentato il giovane e amatissimo artista per un’uscita che ha lasciato tutti sorpresi, anche per il grande apprezzamento del pubblico e degli stessi giudici nel corso delle puntate.

Nella semifinale erano arrivati in sei: tre ballerini (Alessia, Francesco e Daniele) e tre cantanti (Antonia, Nicolò e Trigno). I primi tre sono passati alla finale e Nicolò si è così ritrovato al ballottaggio con Trigno e Antonia. Una sfida decisiva, al termine della quale è stato costretto a lasciare definitivamente il programma. La giuria ha scelto di fermare proprio lui, che sembrava lanciato verso la vittoria nella categoria canto.

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. I social si sono riempiti di messaggi e commenti, per lo più a favore di Nicolò. Molti fan hanno espresso delusione e rabbia, accusando la produzione e i giudici di aver fatto una scelta incomprensibile.

Nonostante la delusione e l’amarezza per il risultato, la partecipazione ad Amici segna la consacrazione per Nicolò che puntata dopo puntata ha dimostrato di essere molto di più di "un bravo ragazzo con la bella voce". Il riccioluto gigante (è alto 1.90) ci è riuscito in pieno: si è rivelato un artista completo, con una voce potente e riconoscibile, una sensibilità rara e un’identità sempre più solida. "Il mio sogno continua" ha promesso Filippucci.