Amici animali Amiamoli mese dopo mese: "Fido abbandonato al canile? Adottiamolo"

Dodici mesi in compagnia dei nostri amici pelosi con l’intento di promuovere le adozioni dei cani ospitati nelle strutture di Perugia, Assisi, Città di Castello e Todi, i canili che con piacere hanno aderito al progetto e fornito le immagini. Black, Laika, Silvestro, Blanco, Alain, Orlando, Roger, Pinolo, Agnese, Castagna, Rochy, Morgana e Forestale sono i protagonisti del Calendario 2025 dello Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia, realizzato dopo uno stop di dieci anni.

La presentazione si è tenuta in Provincia con il responsabile dell’Ufficio Comunicazione della Provincia di Perugia, Simone Pettirossi, la referente e la collaboratrice dello Sportello rispettivamente Melania Roscini e Lisa Ficai, la responsabile del Servizio veterinario Usl Umbria 1 “Randagismo e igiene urbana”, Brigitta Favi.

Il Calendario è legato all’attività dello Sportello a quattro zampe che dal 2009 ha una propria pagina Facebook (oggi conta quasi 240 mila follower) creata per fornire informazioni, promuovere campagne di sensibilizzazione, dare visibilità a smarrimenti, emergenze, ritrovamenti e abbandoni, raccogliere segnalazioni di maltrattamenti e avvelenamenti, divulgare notizie e attività che riguardano gli animali, nonché informare sulle giuste procedure, con un approccio comunicativo diretto e operando in tempo reale per le situazioni più urgenti.

"Un progetto che rende felici tutti – ha detto Pettirossi -, in quanto la promozione dell’adozione dei cani di canile da un lato è un gesto nobile che permette agli animali di trovare una nuova casa; dall’altro è una buona pratica amministrativa di collaborazione interistituzionale, visto che si contribuisce al contenimento dei costi di gestione delle strutture, che sono a carico dei Comuni, cioè di tutti i cittadini".