Amanda Knox in una band. Sul palco canta "I will survive"

Amanda Knox sul palco, in versione cantante, con la Exoneree Band. Una band composta da persone condannate ingiustamente. Come Amanda del resto, alla luce della sentenza definitiva che ne ha riconosciuto l’innocenza, che è stata in carcere per 4 anni con l’accusa di aver ucciso la coinquilina Meredith Kercher, l’1 novembre 2007 a Perugia. Se inizialmente la donna venne condannata insieme a Raffaele Sollecito, la Cassazione, a conclusione di un tortuoso e alterno iter giudiziario durato dieci anni, la assolse, e con lei Sollecito, dalle accuse, tranne quella di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, unica contestazione per la quale è stata sempre ritenuta colpevole e condannata a tre anni, scontati già durante il periodo di detenzione preventiva. "Sono nella Exoneree Band. Siamo stati tutti condannati ingiustamente, con più di 100 anni di prigionia ingiusta tra noi" ha raccontato. "Lo scorso weekend - ha spiegato Amanda - abbiamo suonato all’Innocence Network Conference e siamo stati fortunati ad essere raggiunti da Mike McCready PJ dei Pearl Jam. Lui e sua moglie Ashley sono grandi sostenitori!". "Abbiamo suonato alcune canzoni originali, poi anche delle cover, includendo Black del Pearl Jam. Ho anche cantato I will survive" ha spiegato all’Ansa. "Una dedica particolare? Alla nostra comunità di persone ingiustamente accusate" ha detto.