Altro furto con spaccata. Colpito un fioraio del centro

UMBERTIDE – "Oggi è successo a me domani potrebbe succedere a chiunque. Sono due o tre mesi in cui ci sono stati molti furti in tutto il paese. Non siamo più sicuri. In due mesi è il secondo episodio, prima in casa mia ed ora a negozio". Parole di un commerciante della centralissima via Roma, sfogo affidato a Facebook all’indomani della scoperta del furto e relativa devastazione ai danni del suo negozio. E’ il secondo che l’uomo – un fioraio noto e stimato in città – subisce in poco tempo. Il fatto è avvenuto la notte scorsa. I ladri sono penetrati nella fioreria da una porta laterale dopo averne la spaccato con una pesante pietra la vetrata che funge appunto anche da vetrina. Non certo ingente la somma arraffata, in pratica il fondo cassa (e pure tutto il cassetto) costituito, come afferma il fioraio nel suo post, da "diverse monete da 2 euro 1 euro e da 50 centesimi". Numerosi i post di solidarietà apparsi su Fb nei confronti del commerciante; molte le persone spaventate o preoccupate da una recrudescenza di furti nelle abitazioni che sta interessando un po’ tutta l’Alta Umbria: "Non si vive più – scrive una donna – al bar di Camporeggiano sono venuti in sette, forse volevano portare via tutto lo stabile". E proprio la zona di Gubbio nei giorni scorsi ha fatto registrare una quindicina di furti, mentre le cronache umbertidesi, un paio di settimane, fa segnalavano cinque furti tutti avvenuti nel tardo pomeriggio.

Pa.Ip.