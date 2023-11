Alta formazione. Il tutor online

C’è ancora tempo per iscriversi ai due corsi di alta formazione organizzati dall’Università per Stranieri. primo: “Parole e Suoni. Melodia Ritmo Scansione”-, giunto alla seconda edizione, ha per oggetto di studio

la dizione e la lettura espressiva, mentre il secondo, giunto alla quarta edizione, formerà le figure di “Tutor on line”, ed è stato progettato per lo sviluppo delle

professionalità necessarie a sostenere e facilitare i percorsi formativi in rete, sempre più richiesti anche nell’ambito dei percorsi professionalizzanti e abilitanti per insegnanti. Bando e domanda per il primo Bando e domanda d’ammissione sono consultabili al link:

https:www.unistrapg.ititstudiare-in-un-ateneo-internazionalecorsi-di-alta- formazionecorso-di-alta-formazione-parole-e-suoni-melodia-ritmo-scansione. Mentre per il secondo è consultabile al link: https:www.unistrapg.itnode9927. Il Tutor online può operare come figura d’appoggio alla docenza da remoto e come facilitatore nell’apprendimento in rete, ma può applicare le competenze acquisite anche in

modo autonomo come progettista di percorsi didattici a distanza e prove di valutazione da remoto. Aziende pubbliche e private, organizzazioni non governative, settori della pubblica amministrazione, istituti scolastici di diverso ordine e grado sono gli ambiti target di questa figura professionale. La figura del tutor on line potrà essere anche utile per le competenze disciplinari e ai requisiti specifici indicati, all’interno dei percorsi abilitanti per i professori.