Alloggi per gli studenti . All’Ottagono 74 posti. Ospitalità e rigenerazione

E all’Ottagono arrivano altri 74 posti letto per gli studenti. L’operazione voluta da Regione, Ater e Adisu (l’agenzia per il diritto allo studio) ha un duplice obiettivo: riqualificare il complesso di via Martiri dei Lager e rispondere alla crisi abitativa degli universitari. L’immobile, di proprietà dell’Azienda territoriale edilizia residenziale Umbria, è stato infatti trasformato in residenza universitaria, dopo diversi interventi strutturali, di adeguamento impiantistico e di efficientamento energetico.

Il taglio del nastro ieri presenti la presidente della Regione Donatella Tesei, gli assessori regionali Paola Agabiti ed Enrico Melasecche, il sindaco Andrea Romizi, il professor Roberto Rettori per l’Università, il presidente di Ater Umbria Emiliano Napoletti e il commissario straordinario di Adisu Luigi Rossetti. "Ater – sottolinea Melasecche - ha un impegno rilevante: sono infatti ben 422 i posti letto nel complesso a Perugia, in 5 studentati. Questo è l’ultimo esempio di una rigenerazione urbana, poiché noi non puntiamo alla riqualificazione, ma alla rigenerazione di un quartiere. C’è l’impegno e i risultati li tocchiamo con mano. Oggi – è una giornata particolarmente positiva per questo".

"Con questa terza apertura in meno di venti giorni – osserva Agabiti - daremo una totale accoglienza a tutti gli studenti che sono risultati idonei a seguito delle istruttorie svolte dall’Adisu. Garantiamo pertanto un alloggio a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e hanno diritto al posto letto. Nel 2024 saranno disponibili ulteriori posti letto con il completamento della ristrutturazione del Padiglione C di Via Innamorati e di un’altra porzione di immobile del Collegio di Agraria e valuteremo altre soluzioni abitative che potremo attivare già dal prossimo anno accademico". "Si stanno perfezionando quei progetti che abbiamo portato avanti per realizzare gli alloggi per gli studenti universitari – ribadisce Tesei – Abbiamo deciso di agire avvalendoci anche di risorse del Pnrr. E mi piace sottolineare che abbiamo battuto tutti i record, perché abbiamo anticipato la consegna dello Studentato di circa tre anni rispetto ai tempi prefissati dal Pnrr".

E a chi osserva che Fontivegge e l’Ottagono potrebbero essere luoghi un po’ a rischio, visti i continui episodi di criminalità, legati soprattutto allo spaccio, Agabiti ricorda che al College sarà garantito il servizio di portierato 24 ore su 24 per garantire la sicurezza dei ragazzi.

Silvia Angelici