Perugia, 31 marzo 2024 – Allerta meteo in Umbria per il giorno di Pasquetta; previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati in tutta la regione.

Per quanto riguarda il vento, previsti venti fino a burrasca lungo la dorsale appenninica con raffiche di burrasca forte sui crinali. Le zone interessate sono Alto Tevere, Chiascio, Topino, Marroggia, Nera, Corno.