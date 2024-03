Allerta meteo in Liguria, rischio forti piogge sul Levante. Attesi venti di burrasca e mareggiate

La Spezia, 31 marzo 2024 – Allerta gialla in Liguria per piogge, vento forte e mareggiate. L’allerta scatta alle 18 del giorno di Pasqua sul Ponente fino alle 8 di Pasquetta, mentre sul Levante dalla mezzanotte fino alle 14 di lunedì 1° aprile.

Si conferma lo scenario previsto da Arpal per le prossime ore: dopo il passaggio perturbato che ha portato precipitazioni anche temporalesche sul Ponente nella serata di sabato, un nuovo passaggio prefrontale sta interessando in questo momento la regione, con piogge diffuse, di intensità moderata in particolare sulla Valle Scrivia. Dalla serata nuova intensificazione dei fenomeni per l’avvicinarsi del fronte vero e proprio, che si estenderà e si sposterà velocemente su tutta la regione nella notte. Nel pomeriggio di lunedì 1 aprile, dopo il transito del fronte permarranno condizioni di instabilità post frontale con rovesci sparsi, soprattutto sul Levante, mentre a Ponente potranno verificarsi parziali schiarite a tratti anche ampie.

I fenomeni saranno accompagnati da venti di burrasca e mareggiate di Libeccio diffuse su tutte le coste. Attese piene dei corsi d’acqua in Val di Vara e in Val di Magra.