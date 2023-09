Allerona, taglio del nastro per la scuola “Gianni Rodari“

Inaugurata la scuola dell’infanzia “Gianni Rodari“. Al termine di un lungo intervento di restauro che ha ammodernato e reso più sicuro l’edificio, la scuola è stata inaugurata con una cerimonia a cui hanno preso parte dil sindaco di Allerona Sauro Basili, il sindaco di Castel Viscardo, Daniele Longaroni e ladirigente scolastica Antonella Meatta. "La scuola - ha spiegato il sindaco Basili - era stata costruita negli anni Ottanta, quando il terreno su cui è poggiata era considerato non sismico e quindi era stata costruita con criteri di sicurezza che, ai nostri giorni, risultano obsoleti e non adatti ad eventi calamitosi". Necessario anche l’adeguamento all’efficientamento energetico, per creare uno stabile sempre più green in grado di rispondere alle esigenze di vivibilità e confort senza attingere in modo sconsiderato all’energia delle fonti pubbliche, sempre più preziosa e difficile da reperire. Il sindaco Longaroni ha ricordato che questo tipo di interventi, che prevedono un investimento economico piuttosto importante, sono possibili per comuni piccoli come quello di Allerona e di Castel Viscardo anche grazie a sovvenzioni della Regione e dello Stato. Alla cerimonia erano presenti anche l’ingegnere Marco Corbianco, direttore dei lavori, e il geometra Antonio Ciuchi, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune ai quali sono andati i ringraziamenti.