All’assalto del bar in pieno centro. Ennesima “spaccata“ notturna

Ennesimo assalto notturno ad un bar del centro cittadino. Questa volta il furto con “spaccata“ è toccato al bar Bippi di via Carrara, accanto alla scuola primaria “Mazzini“ e nelle immediate vicinanze del Teatro Verdi, nonché in Zona a traffico limitato. I ladri entrati in azione nella notte tra mercoledì e ieri, tre per la precisione, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del locale, le cui immagini sono già al vaglio della polizia. Ma i tre malviventi appaiono a volto rigorosamento coperto, forse da passamontagna, circostanza che rende l’identificazione piuttosto complicata. Devastata la vetrata d’ingresso del locale e una volta all’interno i tre ladri, sempre ripresi dalle telecamere, si sono impossessati del fondo-cassa, una somma modesta fanno sapere i proprietari dell’attività, quindi hanno forzato le macchinette da gioco prelevando anche in questo caso solo spicci. Insomma il bottino non è ingente, ben più gravi a livello economico i danni arrecati alla struttura. I banditi hanno anche ignorato cibi e bevande. Probabilmente puntavano alla cassa per poi restare delusi; oppure si tratta di sbandati pronti a tutto per pochi spicci. Sul posto ieri mattina è intervenuta la polizia, che ha effettuato i rilievi tecnici nel locale ed avviato le indagini per risalire ai responsabili. E’ l’ennesimo colpo notturno contro le attività del centro, per l’occasione anche in piena Ztl. Un’escalation che nei mesi scorsi aveva portato molte attività del centro cittadino a protestare con manifesti affissi alle vetrine dei negozi.

Ste.Cin.