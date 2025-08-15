Allarme-incendi dolosi a Todi. Arrestato un piromane . È sospettato di ben 12 roghi

Si stava dilettando a dare fuoco, "armato" di accendini e fogli di carta, lungo la Strada Provinciale 380, nei pressi della località Ponte Martino. Un uomo di 45 anni, di origini cilene e con precedenti di polizia, è stato sorpreso mentre appiccava un incendio alla vegetazione circostante e arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Todi per il reato di incendio boschivo doloso. Le indagini eseguite, peraltro, lo collegano ad altri undici incendi avvenuti nel Comune.

L’uomo, sorpreso in possesso di materiale usato per innescare le fiamme, è stato colto in flagrante, tanto che le fiamme si erano già propagate per circa 50 metri lungo il ciglio stradale, avevano raggiunto sterpaglie e alberi di basso fusto, fino a minacciare un’abitazione nelle immediate vicinanze. Fortunatamente, grazie al pronto coordinamento di carabinieri e distaccamento dei vigili del fuoco di Todi, l’incendio è stato rapidamente contenuto prima che potesse estendersi o minacciare l’area circostante.

Ma c’è di più. L’attività info-investigativa condotta sul terreno dai carabinieri del Norm di Todi ha consentito di far emergere ulteriori indizi tali da far ritenere che l’arrestato sia stato l’autore anche di altri episodi incendiari che si sono verificati nel Comune tra il 20 luglio ed il 10 agosto, sempre nella medesima località. Alla base degli episodi contestatigli non vi sarebbe alcuna specifica motivazione.

Al termine delle formalità di rito, l’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Spoleto, che ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione con dispositivo elettronico di controllo.

Susi Felceti