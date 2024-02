Alla Pallotta nasce una nuova associazione: "Ricuciamo la socialità"

Si sta costituendo una nuova realtà cittadina: è l’associazione Pallotta. Questa sera alle 21, nei locali del Pianeta Festa in via Belli 1 (sotto il Conad) la riunione per stabilire le cariche e presentarsi alla cittadinanza. Gli obiettivi dell’associazione, ricalcano quelli tipicamente di quartiere, sulla scia di FilosoFiamo o di Borgo Bello. Dunque ricucire il tessuto sociale, vigilare sulla legalità e sul decoro del circondario. Chiunque può partecipare stasera all’incontro e dare il suo contributo.