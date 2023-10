’Alighieri’ da demolire. Studenti pendolari

CITTA’ DI CASTELLO – Tra i cantieri che interessano le scuole della città, si avvicina anche quello di demolizione e ricostruzione della scuola Dante Alighieri. Per fare posto ai lavori la "Dante" verrà gradualmente ‘svuotata’ dalle attività didattiche e il percorso è già iniziato, tanto che le prime classi delle ‘medie’ hanno iniziato alla Pascoli. Il Comune ha attivato un servizio di trasporto gratuito per il collegamento con la nuova sede per 33 studenti delle prime classi, a cui da gennaio si aggiungeranno 23 ragazzi delle seconde e terze classi, per un totale di 56 utenti. "Come per le navette istituite l’anno scorso in presenza di analoghi trasferimenti di studenti per cantieri scolastici, abbiamo adottato un criterio di prossimità per concedere gratuitamente il servizio a tutti i residenti in un certo raggio di distanza rispetto all’istituto, rinunciando a prevedere punti di raccolta per l’impossibilità, a livello logistico, di soddisfare le condizioni normative necessarie". Gli utenti esclusi dalla navetta gratuita in quanto residenti al di fuori del perimetro territoriale tracciato sono circa 20, "ma potranno comunque usufruire del servizio di trasporto scolastico assicurato dal Comune": così in consiglio comunale l’assessore Letizia Guerri ha risposto all’interrogazione del consigliere Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) sull’istituzione della navetta gratuita tra le due sedi della scuola Alighieri-Pascoli per i lavori finanziati con il Pnrr che interesseranno l’istituto nel quartiere La Tina. Il rappresentante della minoranza aveva sottoposto la necessità di rivedere la decisione poichè "alcuni studenti hanno la navetta gratuita, mentre altri non ce l’hanno", aveva sostenuto Lignani Marchesani, nel parlare di "una ratio logica, ma non condivisibile" della scelta fatta dall’amministrazione comunale.