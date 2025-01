Alessio Foconi vince due volte la tappa di Parigi

TERNI Alessio Foconi (foto) ha vinto la tappa di Parigi della Coppa del Mondo di fioretto, battendo in finale per 15-10 lo statunitense Alexander Massialas. Per Foconi è il secondo successo consecutivo in questa stagione, ad appena un mese dall’affermazione di Takasaki, ed il nono in carriera in Coppa del Mondo a livello individuale. Il campione ternano si è aggiudicato la tappa anche a squadre, con il team azzurro (Foconi, Lombardi, Bianchi e Macchi) che ha sconfitto in finale il Giappone.

"Il nuovo anno inizia nel migliore dei modi per il fiorettista ternano Alessio Foconi – così il Circolo Scherma Terni – , che conquista il gradino più alto del podio nella tappa di Coppa del Mondo di scherma a Parigi. Una prestazione eccezionale quella dell’atleta, che si conferma non solo vincitore della competizione, ma anche il miglior azzurro in gara. Sin dalle prime battute Foconi ha dimostrato una grande determinazione e consapevolezza, ponendosi tra i favoriti per arrivare fino in fondo".

"Con questa vittoria – continua il Circolo – Alessio Foconi aggiunge un altro prestigioso risultato alla sua carriera e inizia il 2025 con il piede giusto, confermandosi uno dei protagonisti indiscussi della scherma mondiale. L’anno agonistico era già iniziato con ottimi segnali: il successo sia nell’individuale che nella gara a squadre a Takasaki aveva già anticipato il grande stato di forma del campione ternano".

"La semifinale contro lo spagnolo Carlos Llavador è stata il momento più intenso della giornata – è il racconto del CsT– . Llavador ha dato filo da torcere al ternano, arrivando a mantenere un distacco di soli 5 punti dalla finale. Tuttavia, Foconi ha saputo sfruttare al meglio sia la preparazione tecnica sia la condizione mentale e fisica, frutto del duro lavoro condotto con il maestro Filippo Romagnoli al Circolo Scherma Terni".