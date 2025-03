Alessi, è di nuovo bufera: "Sessione Cambridge ko"

Al Liceo scientifico "Alessi", dopo cinque anni di tregua grazie al governo del reggente Silvio Improta, regna di nuovo la discordia. Studenti e genitori sono infuriati "perché l’Accademia Britannica - raccontano i ragazzi - avrebbe annullato l’imminente sessione delle certificazioni linguistiche Cambridge a causa della mancata sottoscrizione di un documento da parte della reinsediata dirigente scolastica, Laura Carmen Paladino, insediatasi da poco". Un ritorno quello della professoressa Paladino. Già nel 2020 era a capo dell’Alessi e ci furono manifestazioni analoghe con tanto di lettera di protesta di 76 docenti inviata all’Ufficio scolastico regionale, allora diretto dalla dottoressa Antonella Iunti. "Di attività compromesse per l’assenza della dirigente parlano gli studenti. Inoltre, ieri, a pochi giorni dalle prove, la scuola ha comunicato ai ragazzi – riferisce un genitore - l’annullamento della sessione d’esame Cambridge, dovuto alla mancata firma necessaria per la stipula dell’acquisto delle certificazioni. Panico tra i maturandi, che difficilmente potranno recuperare l’esame nella sessione di giugno a causa della concomitanza con l’esame di Stato".

Altro nodo da sciogliere anche l’argomento gite. Sempre un genitore racconta che al momento sarebbero compromesse diverse uscite, fatta eccezione per quelle delle classi IV in programma per lunedì. Nel 2020, in piena era covid, lo scientifico divenne teatro di manifestazioni e proteste. Si mobilitò anche parte della politica. A far sentire le loro voci, tra gli altri, anche Tommaso Bori, allora capogruppo Pd alla Regione e i consiglieri comunali Sarah Bistocchi (ora presidente del Consiglio regionale) e Francesco Zuccherini (attuale assessore ai lavori pubblici). "Le criticità emerse e denunciate in questi giorni dagli studenti del Liceo “Alessi” e dai rappresentanti dei genitori, in merito alla scarsa attenzione nella gestione della scuola, che sta creando numerose difficoltà, sono certamente importanti e non da sottovalutare – affermavano in una nota -. Chiediamo un intervento urgente dell’Ufficio scolastico regionale, al fine di trovare una soluzione al problema della costante assenza del dirigente che ha provocato, visto l’enorme mole di lavoro che si è accumulata, perfino le dimissioni di due docenti dalla carica di collaboratori, segno della ormai conclamata difficoltà nella gestione della scuola". I malumori andarono avanti fino a che la Paladino fu trasferita a Foligno. Toccò al super preside Improta caricarsi lo Scientifico sulle spalle e gestire la complessa macchina della Maturità in pieno lockdown. Anni tranquilli. Poi il ritorno della titolare...

Silvia Angelici