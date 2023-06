Alessandro Dominguez e Aurora Martini all’Auditorium Marianum

La stagione dei concerti dell’Auditorium Marianum in Corso Cavour, promossa dall’Istituto Frescobaldi, prosegue oggi alle 18 con il concerto del duo di Martini-Dominguez, che sarà introdotto e raccontato con estro da Simona Esposito. Ad esibirsi saranno Aurora Martini, soprano e attrice, e Alessandro Dominguez, giovane chitarrista e ricercatore perugino che vanta già un’intensa carriera con premi e concerti solistici e in varie formazioni cameristiche, dedicandosi alla scoperta e alla valorizzazione del repertorio originale per chitarra del XX e XXI secolo.

I due artisti amano proporre concerti narrativi che attingono al loro vasto repertorio, frutto di un certosino lavoro di ricerca. Indimenticabile il concerto per il Giorno della Memoria, con brani, canzoni, poesie e scritti degli internati nei Lager, che hanno scovato, arrangiato e riproposto. Questa volta il programma sarà altamente virtuosistico e comprenderà brani di Paganini, Giuliani, Schubert, Carulli. Ospite d’onore la chitarra “Gennaro Fabricatore” nata a Napoli nel 1812. L’ingresso è libero.