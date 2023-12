Alessandro Cristallini medaglia d’oro di judo: "Una gara magistrale"

"Il mondo del judo regala una grande soddisfazione a Perugia portando in alto il nome della città: tutto grazie ad Alessandro Cristallini che, all’età di soli 14 anni, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Italiani A1 Esordienti B 2023, tenutisi al PalaPellicone di Ostia lo scorso sabato 9 dicembre". Così l’assessore Clara Pastorelli saluta la vittoria dell’atleta da sempre legato ai Poeti del Judo. Gara magistrale di Alessandro vincendo tutti e quattro gli incontri per ippon dimostrando grandi capacità e freddezza in gara.