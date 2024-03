Alessandro Benvenuti agli Avvaloranti con “Panico ma rosa“

E’ Alessandro Benvenuti (nella foto) il protagonista stasera al Teatro degli Avvaloranti nel nuovo spettacolo della stagione di Città della Pieve, curata da Fontemaggiore. Il popolare attore sale sul palco con “Panico ma rosa. Diario del tempo sospeso“, spettacolo da lui scritto: sono cinquantanove pagine di diario che raccontano l’isolamento obbligatorio di un autore attore che privato del suo naturale habitat, il palcoscenico, decide di uscire dalla sua proverbiale ritrosia e raccontarsi per la prima volta pubblicamente, con disarmante sincerità come persona. Sogni e bisogni, ricordi e crudeltà, fantasie e humor. Un viaggio nella mente di un comico che nel cercare un nuovo senso della vita per non impazzire, reinventa il passato, mescola sogni e aneddoti, progetta linguaggi comico barocchi e decide di rinascere a nuova vita. Uno spettacolo, dice Benvenuti, di genere "poetico catastrofico e comico". E domani alle 17 per la stagione di teatro ragazzi c’è “Tuttatesta“, performance di attore e video di e con Davide Calvaresi. Prenotazioni allo 075/5286651.