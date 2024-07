Alessandra Leoni debutta in Giunta: "È un bel sogno che si realizza"

Alessandra Leoni è uno dei volti nuovi dello Zuccarini bis. Eletta nelle liste di FdI, a lei le deleghe a cultura, giovani, centro storico e agricoltura. "Il mio è un impegno politico che comincia abbastanza tardi, ma che ho abbracciato con convinzione – racconta la neoassessora – . La mia prima candidatura in Comune è stata nel 2014 e poi nel 2019 in Consiglio regionale. Da lì sono entrata a far parte dello staff del presidente Squarta. Poi la nuova campagna e l’elezione in Comune, un sogno che si realizza. La mia è stata una lunga militanza, iniziata grazie all’assessore Marco Cesaro che ringrazio, così come i dirigenti regionali e provinciali del partito che hanno creduto in me. Grazie anche al sindaco per avermi dato fiducia". Cultura, Giovani, centro storico e agricoltura: è pronta? "Sono deleghe che riguardano tutti aspetti importanti. Sul fronte culturale la città è cresciuta molto. Io vorrei proseguire sull’onda di quanto avvenuto, ampliando e coinvolgendo il territorio, arrivando a includere anche i giovani. Quanto al centro storico, vorrei essere il punto di riferimento dei cittadini. E’ fondamentale che si sappia che c’è qualcuno pronto ad ascoltare, a raccogliere istanze. L’ascolto e la partecipazione sono gli ingredienti per far bene. Sull’agricoltura, la città è ricca di eccellenze da far crescere. Ho molti progetti in testa, ma sono anche ricettiva verso proposte e possibilità che arriveranno". Un consiglio per i giovani in politica? "Non mollare mai. I risultati arrivano con impegno, passione e dedizione. Nella vita non ci sono regali: ho scelto di impegnarmi, ho perseverato e ho appoggiato un progetto. Mai un giorno mi sono pentita"

Alessandro Orfei