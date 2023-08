Alcol e droga, allarme guidatori: in dieci denunciati dai carabinieri

Perugia, 4 agosto 2023 – Dal lago Trasimeno al Marscianese. I controlli lungo le strade della provincia sono stati intensificati ulteriormente negli ultimi giorni per prevenire incidente stradali e contrastare comportamenti pericolosi al volante. A causa tanto dell’abuso di alcol o sostanze stupefacenti, quanto di attitudini scorrette come l’uso del cellulare. I militari della compagnia di Città della Pieve, per esempio, hanno identificato 123 persone e controllato 57 veicoli. Un 20enne è stato denunciato perché trovato in possesso di una spranga d’acciaio di 30 centimetri, nascosta tra i sedili posteriori. È stato anche trovato con tre grammi di hashish e per questo segnalato. Un 29enne, invece, è stato denunciato dopo essere stato trovato positivo all’alcoltest: aveva un tasso alcolemico pari a 1.97 grammi per litro. Denunciati anche una 36enne, che ha raggiunto "quota" 1,41 grammi per litro, e un 50enne che, invece, ha fatto registrare 1,32 grammi. I controlli hanno permesso di intercettare anche altri automobilisti alterati dall’alcol: un 23enne con tasso alcolemico pari a 1,46, un 23enne con 0,81 e una 32enne che guidava con tasso alcolemico risultato pari a 1.24 grammi per litro. Un 25enne, invece, è stato sorpreso con 3 grammi di hashish per il quale è stato segnalato in Prefettura. I controlli nella Media Valle del Tevere hanno portato alla denuncia di 4 giovani, tra i 20 e i 40 anni, poiché guidavano ubriachi, e all’arresto di due persone. La prima è stata trovata in possesso di 20 dosi di cocaina nascoste all’interno di un porta monete, nascosto dentro la radio dell’auto grazie all’utilizzo di un magnete. Proprio durante il controllo, parte della radio si è staccata, rivelando il “nascondiglio“. Il secondo arresto ha riguardato una donna ritenuta responsabile di aver maltrattato la madre.