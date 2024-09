Al via il Tempo del Creato. Oggi marcia Assisi-Gubbio

ASSISI - Al via oggi il "Tempo del Creato", momento di preghiera ecumenica e azione per la casa comune con tante iniziative in Assisi. Si comincia con la Giornata della Creazione e si concluderà il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. Questa mattina, dal Santuario della Spogliazione, alle 9.30, partirà la marcia Assisi - Gubbio "Passi di pace". Il pellegrinaggio, che quest’anno aderisce alla campagna Steps for Peace nata dagli inviti di Papa Francesco a fare passi concreti di pace, sarà preceduto dalla preghiera iniziale con monsignor Domenico Sorrentino e monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo delle diocesi di Gubbio e di Città di Castello. Dopo la partenza ci sarà il gesto di apertura del Tempo del Creato davanti alla basilica di San Francesco, con la benedizione "primizie della speranza" e dei marciatori. Tappa finale della prima giornata è la cittadina di Valfabbrica, dove alle ore 16.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta sarà celebrata la santa messa. Il cammino riprende il 2 settembre alla volta dell’eremo di San Pietro in Vigneto. Infine, il 3 settembre si arriverà a Gubbio, con i due momenti dell’arrivo alla chiesetta di Santa Maria della Vittorina e la celebrazione conclusiva nella chiesa di San Francesco, seguita dalla consegna del Premio "Lupo di Gubbio" per la riconciliazione. Alla presentazione degli eventi che accompagneranno il Tempo del Creato ad Assisi, moderata da fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, hanno preso parte i rappresentanti e i delegati del progetto Assisi, Terra Laudato Si’, il sindaco Stefania Proietti, la Volontaria Laudato Si’, suor Chantal Habonimana, e il responsabile Antonio Caschetto.