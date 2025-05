Il memorial ’Mauro Magi’. In campo 400 bambini

CITTÀ DI CASTELLO – Un torneo dedicato ad un personaggio che ha saputo lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio non solo altotiberino ma anche regionale, al punto da rivestire anche la carica di consigliere della Federcalcio umbra. Una manifestazione che si disputerà nello stadio che porta il suo nome, organizzata da una società che è a lui strettamente legata non solo per ragioni familiari (presidente è il fratello Roberto, presidente onorario il figlio Massimiliano) ma per la condivisione di quella che era la sua visione del football, inteso prima di tutto come momento di socializzazione e di crescita umana.

C’è tutto questo alla base del 1° Memorial "Mauro Magi", manifestazione organizzata dall’Asd Madonna del Latte con il patrocinio di Comune di Città di Castello, Polisport, Cru della Lnd ed Empoli F.C. che andrà in scena nei primi due fine settimana di giugno allo stadio "Mauro Magi": il 1° toccherà a Primi Calci 2016 e 2017, il 2 agli Esordienti 2013, il 7 ai Piccoli amici 2018-2019 e l’8 ai Pulcini 2014-2015. Complessivamente, saranno impegnati oltre 400 bambini di 62 squadre, in rappresentanza di 20 società.

Uno sforzo organizzativo notevole, come chiarito dai vertici del club (i già citati Roberto e Massimiliano Magi, il vicepresidente Stefano Andrei ed il Dg Gabrio Bracchini), che si sono meritati il plauso convinto dell’amministrazione comunale (sono intervenuti il sindaco Luca Secondi e gli assessori Giuseppe Bernicchi, Rodolfo Braccalenti e Mauro Mariangeli) e della Figc umbra (rappresentata dal vicepresidente Claudio Tomassucci): sullo sfondo, un ritratto di Mauro che sorride compiaciuto…

Paolo Cocchieri