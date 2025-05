Il Festival Degustazioni e musica: "Riflettori su 17 birrifici artigianali"

Birra Bro, Birra Perugia, La Gramigna, Birra Flea, Mastri Birrai Umbri, Birra Dell’Eremo, Residual, Osiride, San Biagio, Altotevere, Centolitri, Infraportas, Amerino, Alfina, Bastian Birraio, Impera, Colfiorito: ecco le 17 etichette tutte da degustare. Saranno il 30, 31 maggio e 1, 2 giugno al Barton Park, per UBeer 2025, il Festival della “bionda“. "Per questa seconda edizione – annucia Open Mind che organizza l’evento in collaborazione con Barton Park – c’è una evoluzione della kermesse: prima di tutto dal punto di vista dei birrifici, per offrire un quadro completo della produzione artigianale regionale, e poi anche per le attività collaterali con iniziative che incontrano i gusti di appassionati, giovani, adulti e famiglie per far vivere varie esperienze all’interno del parco con proposte per ogni fascia di età, anche per lo sport e con una zona dedicata ai giochi per bambini".

Spazio anche all’enogastronomia all’interno della “Food Area”, una zona del Festival pensata e dedicata al cibo, con ben 10 stand di provenienza umbra (Granieri, Gattini, Ebe Perugia, Qui ed Ora, Il Pollastro, Passtampo BBQ, Rosso di Sera, Umbria Farm, Sicily street food, Contadina contemporanea). E poi le note: quattro in totale i format musicali. Venerdì 30 con dj Fab del “Friday I’m in Rock”, sabato 31 è il turno di “House - Tech House” a cura di Retrofuturo con ospite speciale Ricky L; domenica primo giugno i Roghers e Vibes, ed infine l’ultimo appuntamento lunedì 2 giugno con “Size Party” dalle 13 alle 21. Inoltre, sabato 31 sarà possibile vedere in diretta la finale di Champions Inter – PSG grazie al maxischermo allestito al Barton Park.

S.A.