Al via il progetto per la riduzione dei rifiuti

SPOLETO - Anche il Comune di Spoleto aderisce alla “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti“, in programma fino al 24 novembre. L’iniziativa è volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e la corretta gestione dei rifiuti. In concomitanza della Festa dell’Albero, nelle scuole primarie aderenti si sono tenuti una serie di incontri dedicati al compostaggio domestico per la concimazione di piante e giardini (agli alunni e alle alunne è stato consegnato il materiale informativo dedicato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2024). Nella sede dell’Istituto Alberghiero De Carolis è stato attivato il progetto “La Mia Scuola Plastic Free“ che riguarda la riduzione della produzione di rifiuti e di scarti alimentari della cucina dell’istituto superiore. Oggi verrà presentato il progetto “Riciccami“, con una raccolta di mozziconi di sigarette da parte del gruppo Retake di Spoleto.