Al via il cantiere del Mercato. Coperto

"Entro la fine del mese inizieranno i lavori all’ex Mercato Coperto", lo annuncia Superconti Suprmercati, confluito come noto nel gruppo Coop. "Firmato l’accordo tra la società Superconti Supermercati Terni e la Gremat Immobiliare per la riqualificazione della struttura – continua l’annuncio del gruppo –. È stato firmato negli scorsi giorni l’accordo tra Superconti e la Gremat Immobiliare di Città di Castello. Il presidente di Superconti Supermercati Terni e il rappresentante legale di Gremat Immobiliare hanno stipulato l’accordo che darà avvio ai lavori di riqualificazione dello stabile. Entro la fine di questo mese inizieranno le opere propedeutiche al cantiere". Vede così la fine una vicenda ultradecennale segnata dal degrado della zona in un’area centrale e storica della città. Il cantiere del nuovo Mercato Coperto frà il paio con quello del Mercato contadino di larzo manni annunciato nelle scorse settimane da Coldiretti. Un doppio intervento che dovrebbe, questo è l’auspicio, rilanciare il commercio anche all’ingrosso nell’area del centro cittadino. "L’intervento a carico dei privati - si legge in una nota del Comune del febbraio 2023, riferibile quindi alla precedente amministrazione, rispetto al progetto del Mercato Coperto – prevede la ristrutturazione edilizia e il recupero del fabbricato esistente ad uso commerciale e si estende a tutta l’area delimitata dai fabbricati dell’attuale Piazza del Mercato e alle aree pubbliche adiacenti per le quali In precedenza era stato approvato anche lo schema di convenzione attuativa che prevede in particolare la riqualificazione dei marciapiedi e la realizzazione di un ampio spazio pedonale attrezzato con arredo urbano e alberi in prossimità della nuova galleria urbana".