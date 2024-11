Al via i Pomeriggi del Lirico aspettando il Natale

Prende il via oggi alle 18 alla Sala Pegasus il primo dei cinque “Pomeriggi del Lirico Sperimentale“ per presentare i documenti più significativi del Centro Studi “Belli-Argiris” - Archivio storico dello Sperimentale con un percorso espositivo e musicale che coinvolge i principali luoghi della cultura spoletina. Si comincia oggi con l’incontro “Puccini e Mascagni, due ‘maledetti’ toscani“: il documento protagonista una lettera autografa di Mascagni, scritta all’amico Adriano Belli il 29 novembre 1924, il giorno della morte di Puccini, in cui Mascagni piange la perdita dell’amico e maestro, raccontando aneddoti. La lettera è esposta per la prima volta al pubblico in originale e verrà presentata da Stefano Ragni e Raffaella Clerici con interventi musicali di Giorgia Costantino, soprano e Paolo Mascari, tenore con Ragni al pianoforte.

La rassegna si terrà ogni ultimo giovedì del mese, fino a giugno. Intanto il Lirico lancia il Concerto di Natale che si terrà venerdì 20 dicembre alle 21 al Caio Melisso, in collaborazione con il Comune e l’Associazione Culturale “L’Orfeo”. Si ascolteranno Canti natalizi di autori vari per coro di voci bianche, il “Magnificat“ di Antonio Vivaldi e l’Oratorio di Natale di Saint-Saëns con protagonisti - sotto la direzione del maestro Mauro Presazzi - alcuni dei vincitori del Concorso di canto dello Sperimentale: Giorgia Costantino, Emma Alessi Innocenti, Nicola Di Filippo e Andrea Ariano, il Coro del Lirico e il Coro delle voci bianche, Orfeo Ensemble. Ingresso libero, con biglietti gratuiti saranno disponibili sul sito www.ticketitalia.com dal 10 dicembre