Al via i lavori di restyling della palestra

CITTÀ DI CASTELLO - Sono partiti ieri i lavori per la messa in sicurezza e la riqualificazione architettonica e funzionale della palestra della scuola media Gregorio da Tiferno di Trestina, sui quali saranno investiti 689mila euro (dei quali 540mila del Pnrr, 54mila euro finanziati dal fondo per l’avvio delle opere indifferibili e 95mila cofinanziati dal Comune). L’intervento di ristrutturazione è finalizzato alla riduzione della vulnerabilità sismica dell’edificio, al miglioramento degli elementi architettonici; i lavori consentiranno inoltre l’efficientamento energetico dello stabile, con la sostituzione degli infissi più vecchi, l’installazione del cappotto termico e la sostituzione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria esistenti con impianti a pompa di calore. Per favorire l’utilizzo della palestra saranno anche abbattute le barriere architettoniche e rifatti la pavimentazione vinilica, gli spogliatoi e i relativi servizi igienici.