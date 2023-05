"Al lavoro da subito per far crescere la città"

TREVI – Emozionato ma soddisfatto. Per Ferdinando Gemma (nella foto con la governatrice Tesei) neo-sindaco del Comune di Trevi è stato un trionfo. Un tripudio di gioia da parte di tutti coloro che lo hanno accompagnato in questa avventura ma anche dai tanti cittadini che fin dal primo pomeriggio di ieri sono arrivati a festeggiare colui che, dopo tanti anni, ha scalzato la sinistra dai vertici del Governo cittadino.

Sindaco, un primo commento...

"Riesco a fatica a nascondere l’emozione ma devo dire che sono felicissimo per il risultato raggiunto. Insieme ai miei compagni di viaggio abbiamo lavorato molto e l’impegno e la fiducia alla fine ci ha premiato. Grazie ai cittadini-elettori che ci hanno dato fiducia, a tutti quelli che in questo momento sono qui a Borgo Trevi per partecipare alla festa. Grazie a chi ci ha supportato in questa sfida non certo facile".

Ha creduto fin dall’inizio a questo risultato? "No. Ero consapevole di aver lavorato molto ma al risultato ci credo adesso. Adesso dovremo concentrarci sul lavoro che ci aspetta. Lavoro che, insieme a chi mi affiancherà sui banchi del Consiglio comunale, comincerà da subito perché da subito proveremo a riportare il nome di Trevi sul gradino più alto del podio".

Ecco le preferenze della lista Uniti per Trevi: Mirko Menicacci 339; Francesco Saverio Andreani 287; Nicole Bonacci 249; Isabella Burganti 184; Cinzia Speroni 172; Stefano Sirci 169; Emanuele Bacchi 164; Marco Baldacci 162; Marco di Giacomo 160; Giulio Ceccucci 152; Aldo Salvaggio 83, Anna Maria Petrecchia 33.

C.Lu.