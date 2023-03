Al fianco dei cittadini Tornano gli sportelli che tutelano i consumatori

Riaprono gli sportelli delle associazioni a tutela dei cittadini. Dalla prossima settimana (il 13 marzo) tornano, infatti, in servizio nei locali dell’Urp (via Roma 36), gli uffici dedicati ai consumatori e il Tribunale dei diritti del malato. Gli obiettivi della ripresa dell’attività li spiega l’assessore Maurizio Cecconelli: "Cercare di essere vicini ai cittadini, specie in un periodo complicato come quello attuale, fornendo informazioni e orientamento non solo per i servizi pubblici, ma anche nei rapporti con le compagnie di telefonia, di energia, con le banche e a tutela dei propri diritti nella sanità e negli acquisti". Le associazioni Unione Nazionale Consumatori, Confconsumatori e CittadinanzAttiva hanno sottoscritto convenzioni con il Comune.

Si tratta di servizi che si aggiungono a quelli già attivi che vengono forniti quotidianamente dai dipendenti comunali dell’Ufficio relazioni con il pubblico che è diventato anche Digipass, ovvero aiuta i cittadini a utilizzare i servizi digitali dell’ente e della pubblica amministrazione. Gli sportelli dei consumatori, come hanno spiegato i responsabili delle associazioni Annamaria Ottaviani e Daniele Giocondi di Cittadinanza Attiva e Tribunale dei Diritti del Malato, Chiara Bassanelli dell’Unione Nazionale Consumatori e Salvatore Lombardi di Confconsumatori Umbria, offrono gratuitamente orientamento e assistenza ai cittadini per risolvere problemi in materia di acquisti e servizi, assicurazioni, banche, energia, multe, telefonia, trasporto e turismo.