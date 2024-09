“Al di là del sogno“. La perugina Anna Lepri in mostra al Blueside

“Al di là del sogno“ per la giovane pittrice perugina Anna Lepri. E’ questo il titolo della sua prima mostra personale che si inaugura oggi alle 17.30 negli spazi del ’Bluside Emotional Design’ di via Oberdan dove si potrà visitare fino al 30 ottobre negli orari di apertura dello spazio espositivo-commerciale. Anna Lepri, classe 1985, punta sull’amore per l’arte, in particolare per quella figurativa, una passione che l’accompagna fin dall’adolescenza. "La mia pittura – dice – vuole recuperando i silenzi dell’anima".