Ultimo atto questa sera per “Moon in June“ che alle 21 al Campo del Sole di Tuoro presenta lo spettacolo “Connessioni sonore”, previsto inizialmente domenica 23 giugno a Isola Maggiore e rinviato causa maltempo. In scena un viaggio musicale senza confini con il maestro dei suoni elettronici Dj Ralf, il pianista Ramberto Ciammarughi (coordinatore del progetto), i custodi della tradizione popolare Francesco Magnelli e Ginevra Di Marco, la voce eclettica e raffinata di Patrizia Bovi, e il giovane rapper Davide Sartori. Il concerto rientra nel cartellone di “Sergino Memories“, i biglietti acquistati in prevendita restano validi e chi vuole può chiedere il rimborso