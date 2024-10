Aita Umbria . Focus sull’Afasia. Dibattito a più voci

In occasione della XVII Giornata Nazionale dell’Afasia, sabato alle 10, Sala della Fondazione Sant’Anna, Aita Umbria Odv ha organizzato un incontro volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’afasia, disturbo di linguaggio acquisito a seguito di lesioni cerebrali in età adulta, che determina la perdita parziale o totale della capacità di comunicare verbalmente e/o per iscritto. L’incontro sarà inaugurato da Nicoletta Pauselli, presidente di Aita. Seguirà la premiazione per la miglior tesi di laurea in materia.