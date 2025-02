"Agroalimentare, aiutiamo le imprese sui mercati internazionali"

L’assessore regionale Simona Meloni, nel suo ‘tour’ nelle agenzie collegate all’Assessorato alle Politiche agricole e agroalimentari dell’Umbria e che stavolta ha fatto tappa nella sede del Parco tecnologico agroalimentare 3A a Pantalla. "Dobbiamo aiutare gli operatori del comparto agricolo umbro a superare quegli ostacoli che oggi si trovano ad affrontare – ha detto - : le sfide dei mercati nazionali e internazionali e il ricambio generazionale che è un passaggio cruciale per il futuro del settore - ha proseguito Meloni incontrando dirigenti e dipendenti del Parco -. Favorire l’ingresso dei giovani e aprirci al mondo delle donne, che in questi anni si è timidamente affacciato all’agricoltura, anche con risorse finanziarie strutturali sono passaggi chiave per il futuro".

Meloni ha concluso la sua visita al Parco 3A ribadendo come la collaborazione stretta e coordinata tra l’Assessorato e gli stakeholders nel mondo agricolo sarà la cifra del suo mandato.