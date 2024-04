Agriumbria, via alla fiera. Il ministro Lollobrigida: “Raddoppiate le risorse per l’agricoltura”

Bastia Umbra (Perugia), 5 aprile 2024 – «Abbiamo raddoppiato le risorse per l'agricoltura. Questo governo ha portato gli investimenti per il settore a cifre che non si vedevano da almeno 30 anni»: a dirlo il ministro all'agricoltura, Francesco Lollobrigida, a Bastia Umbra, dove ha partecipato all'inaugurazione della 55/ma edizione di Agriumbria.

Cerimonia con la presidente della Regione Donatella Tesei e il vicepresidente Roberto Morroni,

all'agricoltura.

«In Europa - ha detto ancora Lollobrigida - siamo andati come Italia a ricordare che questa nasce sui trattati di Roma che avevano l'agricoltura al centro, come garante della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile del territorio che non doveva essere abbandonato dagli agricoltori. Le sinistre negli anni, purtroppo, con visioni ideologiche e utilizzando come una clava la sostenibilità ambientale, hanno piegato questo tipo di approccio a scelte che hanno messo spesso gli agricoltori in ginocchio. Questa situazione si sta invertendo, ad esempio la Pac adesso la possiamo rivedere come uno strumento per garantire reddito agli agricoltori, quando invece era diventato uno strumento per metterli in difficoltà».

Durante il convegno di apertura è stato assegnato il Premio 'Antonio Ricci'. Alla sua quinta edizione, il premio è dedicato a uno dei giornalisti più noti e apprezzati del settore, Antonio Ricci, scomparso nel 2016.

Il premio diviso in due sezioni: una giornalistica, al professionista del settore che si è distinto per raccontare l'agricoltura italiana e una dedicata a uno studente di tutte le facoltà di Agraria di Italia che con un lavoro di tesi abbia affrontati i temi della sostenibilità ambientale ed economica e la multifunzionalità in agricoltura.

Il premio 2024 è stato assegnato a Giorgio Pannelli, con oltre 35 anni di esperienza lavorativa nel settore della ricerca olivicola e olearia per ogni segmento della filiera, sia agronomica che tecnologica, è nel mondo uno dei riferimenti per l'olivicoltura di qualità.

Il Premio laurea in agraria è andato a Giorgia Carone, laureata alla Facoltà di Agraria di Perugia con una tesi dal titolo 'Valutazione dell'efficienza alimentare di bovine da latte razza Reggiana in diverse condizioni climatiche'. Ha presieduto alla commissione del premio Il prof. Francesco Tei (Università di Perugia).

Nell'edizione 2024 non mancano, come da tradizione, gli stand e gli spazi dedicati alla vita all'aria aperta, agli hobby e alle passioni legate al mondo della terra. Presenti molti stand dedicati al cibo, con le eccellenze italiane dell'agroalimentare.

Diversi i momenti in programma per i cittadini consumatori, in particolare sui temi della sana e corretta alimentazione, la qualità dei prodotti made in Italy e sulle filiere e la tracciabilità, sulle carni di qualità e sulla sostenibilità degli allevamenti. Tanti anche i momenti tecnici per gli addetti ai lavori, i convegni e le anteprime di progetti e macchine.