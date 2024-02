Agriumbria è più grande. Pronti 50 nuovi stand

BASTIA UMBRA – L’edizione numero 55 di Agriumbria, dal 5 al 7 aprile, si annuncia come la più grande di sempre. Potrà infatti contare sulla Nuova Area Nord un ampliamento importante che consentirà di ospitare nuove aziende. La nuova zona, infatti, oltre a ridisegnare il layout della fiera consentirà di accogliere oltre 50 nuovi espositori per quella che può essere considerata la casa dell’agricoltura italiana che ha visto oltre 85.000 presenze nelle ultime due edizioni. "Questo ampliamento significa poter dare riposte a quegli imprenditori che da anni bussano ai nostri cancelli, significa poter accogliere aziende che nelle passate dizioni non riuscivano a partecipare, significa offrire ai visitatori un’offerta più ampia e variegata. Un primo passo verso un ampliamento, un ammodernamento e una rifunzionalizzazione del centro fieristico regionale", dice Stefano Ansideri, presidente di Umbriafiere Spa, l’ente che organizza Agriumbria. La prossima edizione ospiterà dunque oltre 450 aziende in rappresentanza di oltre 2.800 marchi. Dentro Agriumbria troveranno spazio le diverse agricolture italiane e tutti i comparti produttivi e merceologici a queste legate. "Noi - prosegue Ansideri - siamo forse abituati a pensare l’agricoltura come unica entità, ma le proteste di questi giorni svelano quanto in realtà il mondo agricolo sia composito. Siamo convinti che dal confronto costruttivo possano venire risposte. In fiera noi lavoriamo per mostrare tutti gli strumenti e i mezzi tecnici e tecnologici utili alle imprese per lavorare al meglio, questa è la nostra mission".