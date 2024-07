Agosto Corcianese da non perdere. L’anteprima con Fabrizio Moro

Un’edizione importante, quella dell’Agosto Corcianese di quest’anno, che tocca un traguardo d’eccezione, quello della 60esima edizione, portando con sé il racconto di una delle manifestazioni culturali più longeve del Centro Italia, che si realizza grazie alla passione e il costante impegno dei corcianesi, vera anima del festival. L’Agosto Corcianese – Corciano Festival, promosso dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia, nonché di diverse aziende private del territorio, tornerà ad animare Corciano, dal 10 al 18 agosto, con un’anteprima il 9 agosto quando le note del concerto del cantautore di Fabrizio Moro segneranno la inedita collaborazione tra Corciano e Suoni Controvento e proporrano arte, teatro, musica appunto, letteratura e rievocazioni. La presentazione del cartellone ieri nel salone d’Onore di palazzo Donini a Perugia alla presenza di Donatella Tesei (presidente Regione Umbria), Fabrizio Stazi (direttore generale Fondazione Perugia), Francesco Mangano (assessore alla Cultura Comune di Corciano), Lorenzo Spurio Passamonti (vicepresidente Pro Loco Corciano).

Pro loco e Comune hanno deciso di valorizzare con una mostra il proprio patrimonio scultoreo restaurando la statua lignea di Sant’Antonio di Padova, risalente al 17esimo secolo, non più esposta al pubblico e al culto dei fedeli da molti lustri ed ora pronta a tornare al suo originario splendore.Per la musica oltre a Moro secondo appuntamento con il corcianese Cristiano Arcelli con il suo sax, accompagnato dalle coreografie di Nandhan Molinaro ed Elisa Zucchetti e poi concerto dedicato a un grande personaggio della musica italiana, Renato Carosone. "Renatissimo" è il titolo di questo concerto che vedrà la performance dell’attore-cantante Enzo Decaro mitico componente del trio La Smorfia. Quest’anno la sezione teatro è stata affidata a Samuele Chiovoloni che porterà una nuova produzione in prima assoluta, "Ulisse - Una peripezia maschile"liberamente tratto da "Amori ridicoli" di Milan Kundera. E poi ancora rievocazioni dal 13 al 15 agosto e la Taverna del Duca per chi volesse mangiare tipici piatti corcianesi.