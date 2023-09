“Agnelli coltelli“. Il libro di Moncalvo sulla guerra per l’eredità

Gran finale per la prima parte dell’edizione 2023 di “Isola del libro Trasimeno“, rassegna letteraria ideata da Stefano Marri. Oggi alle ore 18 al teatro Verdi di Castel Rigone, a Passignano, lo scrittore Gigi Moncalvo (foto) in dialogo con la giornalista Donatella Miliani presenterà il suo libro “Agnelli coltelli“ dedicato alle vicende della famiglia Agnelli. "A venti anni dalla morte di Gianni Agnelli e a quattro dalla scomparsa di sua moglie Marella – è scritto nella descrizione – la guerra per l’eredità è ripresa con intensità e asprezze inaudite. A fronteggiarsi in questa battaglia tra le aule giudiziarie di Ginevra, Milano e Torino, sono Margherita Agnelli e John Elkann, spalleggiato dai fratelli Lapo e Ginevra". La trama del libro si sviluppa attraverso testimonianze, ricostruzioni, indagini giudiziarie e molti documenti inediti. Domani alle 18.30 ultimo atto con la cerimonia di consegna del premio letterario “Isola del libro Trasimeno“, accompagnata dalla tavola rotonda ‘La via del libro’. Il Premio verrà consegnato per la prima volta a una casa editrice, la Vallecchi di Firenze in grande rilancio.