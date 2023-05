Paura al consultorio: vuole i soldi e minaccia i sanitari con una pietra

Perugia, 31 maggio 2023 - Ha seminato il panico tra i sanitari degli ambulatori di via XIV Settembre un gambiano già noto alle forze dell'ordine per diversi reati. L'uomo entrato all'interno della struttura ha chiesto soldi. Al diniego ha minacciato il personale con una grossa pietra. Qualcuno è riuscito ha chiamare il numero d'emergenza della Polizia.

Dopo aver instaurato un dialogo, gli agenti hanno cercato di tranquillizzare il giovane invitandolo a deporre il sasso e ad allontanarsi dall’ingresso del centro medico. Contenuto in sicurezza, il 24enne è stato poi sottoposto a perquisizione. I poliziotti hanno poi sentito i dipendenti della struttura che, nel frattempo, si erano barricati all’interno degli uffici. Hanno raccontato che il giovane gambiano si era presentato presso il centro chiedendo ai dipendenti del denaro. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 24enne è stato arrestato per il reato di tentata estorsione aggravata e, su disposizione del Pubblico Ministero, accompagnato in carcere a Capanne in attesa del rito ordinario.