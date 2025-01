Aggressione nel cantiere di Fonte Avellana: operaio preso a calci

GUBBIO – Brutta vicenda avvenuta nella mattinata del 9 gennaio nel cantiere di via Fonte Avellana. Il capocantiere, infatti, entrando nel sito di costruzione, è stato aggredito con un calcio alla schiena da una persona non identificata che, dopo aver danneggiato un’apparecchiatura e il quadro elettrico e aver scaricato un estintore si è dato alla fuga. Prima di concludere l’atto vandalico avrebbe inveito anche contro i costi che l’opera in corso di costruzione (il parcheggio di San Pietro) sta facendo sostenere in termini di spesa pubblica.

L’aggressore sarebbe riuscito ad entrare nel cantiere sfondando le porte di accesso. La vittima è riuscita poi a contattare telefonicamente due colleghi che si trovavano nei paraggi per chiedere i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il responsabile, i Carabinieri e gli operatori del 118, che a causa delle ferite riportate hanno preferito trasportare il capocantiere all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dal quale è stato dimesso ieri. L’impresa ha presentato denuncia contro ignoti.