Aggredito al distributore da uno sconosciuto

Un’aggressione violenta, inspiegabile e gratuita da parte di uno sconosciuto davanti a un distributore delle sigarette. È accaduto nei giorni scorsi a Umbertide nel piazzale di una stazione di servizio alla periferia della città intorno alle 19. A farne le spese un ventiduenne umbertidese, che assieme ad alcuni amici era lì per rifornire di carburante la propria autovettura. Qui ha incontrato un uomo – al momento non identificato ed in compagnia di alcune persone – che lo avrebbe apostrofato, provocandolo senza motivo. Ma non basta: lo sconosciuto, con fare prepotente, avrebbe chiesto al ventiduenne la sua tessera sanitaria allo scopo di acquistare un pacchetto di sigarette al distributore automatico della stazione di servizio. Al diniego del giovane, lo sconosciuto ha reagito con violenza, prima verbale e poi fisica, mettendo le mani addosso al ventiduenne, fino a colpirlo con un violento pugno al volto. A quel punto l’aggressore è stato bloccato dalle stesse persone che lo accompagnavano; il gruppetto si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Al giovane non è rimasto che fare denuncia del brutto episodio presso la locale stazione dei carabinieri di Umbertide. Le indagini dei militari sono in corso, partendo dalle testimonianze e soprattutto dalle telecamere di video sorveglianza di cui è dotata la stazione di servizio. A quanto si e potuto apprendere al momento di i tratterebbe di una persona che non residente ad Umbertide. Le forze dell’ordine contano di chiudere il caso in breve tempo.

Pa.Ip.