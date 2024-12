Aggredisce gli agenti, arrestato. Calci e pugni durante un controllo

Arrestato dalla polizia un polacco di 36 anni, accusato di resistenza a pubblico ufficiale per aver scalciato e preso a pugni gli agenti che lo avevano fermato per un controllo. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva numerosi precedenti di polizia ed era destinatario inoltre di un avviso orale del questore e della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Gli agenti sono intervenuti in un supermercato di Santa Maria degli Angeli in quanto l’uomo era stato notato per il suo atteggiamento sospetto da un poliziotto che, libero dal servizio, si trovava all’interno dell’esercizio commerciale e aveva allertato i colleghi. In particolare il 36enne si aggirava, con fare sospetto, fra gli scaffali del negozio. Avvicinato dagli uomini del Commissariato per essere sottoposto a controllo, il trentaseienne non solo è stato sorpreso in possesso di una bottiglia di liquore, verosimilmente provento di furto, ma soprattutto si è mostrato fin da subito nervoso e poco collaborativo. Così, nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti, scalciando e tirando dei pugni, circostanza che ha indotto gli operatori a contenerlo in sicurezza. Un vero parapiglia con i poliziotti che hanno avuto non pochi problemi per tranquillizzarlo. Per giunta anche durante il tragitto verso gli uffici del Commissariato l’uomo ha continuato a tenere una condotta violenta, minacciando i poliziotti e colpendo i finestrini e il divisorio della volante. Una volta identificato, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, fino all’udienza di ieri mattina. Il gip ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Maurizio Baglioni