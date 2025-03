Agenda urbana . I progetti sono completi. In arrivo 13 milioni

Terni è la prima delle cinque città umbre incluse nel programma “Agenda urbana 2021-2027“ ad aver completato l’istruttoria di approvazione del proprio Programma di sviluppo urbano sostenibile “Vivi Terni-La città contemporanea sperimenta nuovi futuri“. Il piano prevede un finanziamento complessivo di 59 milioni di euro, con Terni che beneficia di quasi 13 milioni destinati a una serie di interventi strategici riguardanti la riqualificazione urbana, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la mobilità sostenibile, le infrastrutture verdi e la digitalizzazione oltre alla promozione dell’inclusione sociale. Tra i progetti finanziati la riqualificazione dell’area circostante la Basilica di San Valentino (2,5 milioni). In ambito di mobilità sostenibile, saranno completate infrastrutture ciclopedonali per 3,8 km (2,2 milioni). Per la valorizzazione degli edifici, a Palazzo Carrara è destinato un investimento di 1,7 milioni di euro, con un allestimento museale legato a San Valentino che coinvolgerà tutta la città (261mila euro).