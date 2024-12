Aeroporto, il Piano di emergenza è ok . Nuovi uffici e aumento dei passeggeri

L’aeroporto “San Francesco d’Assisi” ha completato, in conformità al regolamento Europeo 139/2014, una nuova esercitazione di emergenza parziale volta a simulare un incidente in area di manovra al fine di testare l’efficacia del Piano di emergenza aeroportuale. L’iniziativa ha permesso di verificare l’efficienza degli interventi di soccorso e la corretta gestione del coordinamento tra i soggetti coinvolti. I Vigili del Fuoco del distaccamento aeroportuale e della sede centrale si sono occupati delle operazioni antincendio, dell’evacuazione dei figuranti e della messa in sicurezza dell’area interessata. Contemporaneamente, il Presidio Sanitario Aeroportuale, la Croce Bianca e il 118 di Perugia hanno effettuato il triage e il primo soccorso ai simulanti presso una tenda allestita grazie alla collaborazione del gruppo volontari della Protezione Civile. Le forze dell’ordine, supportate dai volontari Unuci, hanno garantito l’ordine pubblico, contribuendo al successo dell’esercitazione. Passi avanti anche nel programma di sviluppo infrastrutturale con l’ultimazione degli uffici di Sase SpA, la società di gestione dello scalo. Novembre ha inoltre segnato una nuova crescita del traffico passeggeri, con 27.661 transiti (40% rispetto allo stesso periodo del 2023).