Addio Mario Mariano Giornalista fino alla fine. Perugia piange un maestro e un caro amico

Il giornalismo umbro è in lutto. Perugia piange un amico, un reporter competente, una penna storica che ha saputo raccontare - sempre con lealtà, entusiasmo e passione - quello che accadeva. Dalla cronaca allo sport. Perchè Mario Mariano ha sempre avuto la curiosità di apprendere bene i fatti e la bravura di descriverli. Un’enciclopedia di sapere, un maestro, che ci lascia a 79 anni. Il giornalista era malato da tempo.

Originario di Troia, provincia di Foggia, Mariano ha collaborato con alcune importanti testate nazionali (Tuttosport, La Stampa, il Corriere della sera e il Guerin sportivo). "Un giornalista all’antica, ma modernissimo. Capace di dettare un pezzo a braccio o lanciarsi nell’ultima rubrica on line", scrive l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria. Per lungo tempo Mario ha curato l’ufficio stampa dell’ospedale Santa Maria della misericordia di Perugia, ma è stato soprattutto il mondo dello sport (e del calcio in particolare) al centro del suo impegno. Ha narrato con passione la storia del Grifo, dal "Perugia dei miracoli" di Ilario Castagner fino a oggi. Attualmente teneva una rubrica fissa sul Messaggero e continuava a seguire la squadra con il sito Umbria 24. "Per decenni ha raccontato con rigore, scrupolo e passione il Perugia Calcio ma anche la città e i suoi protagonisti. Un grande abbraccio e condoglianze alla famiglia", è il messaggio del presidente Massimiliano Santopadre e di tutto il club biancorosso. I funerali si svolgeranno domani alle 9 alla chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo. Addio, caro Mario. Ci mancherai.